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Від землетрусу в Туреччині загинуло 73 людини

Від землетрусу в Туреччині загинуло 73 людини

Київ • УНН

 • 12819 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кількість загиблих при землетрусі в Туреччині збільшилася до 73 людей. Про це повідомили в Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає УНН.

“За отриманою інформацією, загинули 73 людини. З 961 потерпілих наших громадян 743 виписані, лікування 218 громадян триває”, — вказали в агентстві.

В Ізмірі пошуково-рятувальні роботи тривають в 8 будинках.

Як повідомляв УННстихійне лихо сталося 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції. Раніше повідомлялось про 69 загиблих.

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