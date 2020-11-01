Від землетрусу в Туреччині загинуло 73 людини

“За отриманою інформацією, загинули 73 людини. З 961 потерпілих наших громадян 743 виписані, лікування 218 громадян триває”, — вказали в агентстві.

В Ізмірі пошуково-рятувальні роботи тривають в 8 будинках.

Як повідомляв УНН, стихійне лихо сталося 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції. Раніше повідомлялось про 69 загиблих.