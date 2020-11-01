От землетрясения в Турции погибли 73 человека

“По полученной информации, погибли 73 человека. Из 961 пострадавших наших граждан 743 выписаны, лечение 218 граждан продолжается”, — указали в агентстве.

В Измире поисково-спасательные работы продолжаются в 8 домах.

Как сообщал УНН, стихийное бедствие произошло 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции. Ранее сообщалось о 69 погибших.