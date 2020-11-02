Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 79
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 79 человек. Об этом сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
“По полученной информации, погибли 79 человек. Из 962 пострадавших наших граждан 743 выписаны, лечение 219 граждан продолжается”, — указали в агентстве.
В Измире поисково-спасательные работы продолжаются в 8 домах.
Согласно информации командования береговой охраны Турции, 22 лодки затонули после землетрясения, 23 лодки и 1 наземный транспорт были спасены, а 43 лодки сели на мель. Спасательные работы в Эгейском море также продолжаются.
Как сообщал УНН, стихийное бедствие произошло 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции. Ранее сообщалось о 73 погибших.