Через 65 часов после землетрясения в Турции из-под завалов спаслм 3-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В турецком Измире через 65 часов после разрушительного землетрясения из-под завалов одного из жилых домов удалось извлечь 3-летнюю Элиф Перинчек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.
Ребенок стал 106-м жителем запада Турции, вытянутым спасателями из-под завалов.
Девочку поместили в одну из близлежащих больниц.
Глава управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу выразил радость по поводу спасения ребенка.
Родные Элиф назвали произошедшее чудом.
Ранее сегодня, как отмечает издание, из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.
Также из-под завалов одного из разрушенных домов в понедельник освободили собаку по кличке "Арес", находившуюся под завалами в течение 65 часов. Собаку передадут хозяину после лечения.
По состоянию на утро 2 ноября, количество жертв землетрясения магнитудой 6,6 в турецком Измире составляет 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.
Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.