Чехія направить механізований батальйон до складу сил швидкого реагування НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Чехія направить механізований батальйон до складу сил швидкого реагування НАТО, розгортання яких в разі необхідності займе не більше 30 днів. Про це повідомив в п'ятницю журналістам начальник генерального штабу ЗС республіки Алеш Опата, передає УНН.
"Чехія направить до складу формованих сил швидкого реагування НАТО, які будуть здатні розгорнутися протягом 30 днів, 800 військовослужбовців і 200 одиниць (бойової) техніки, - зазначив він. - Мова йде про (механізованому) батальйоні сухопутних військ".
Проект створення сил швидкого реагування НАТО обговорили в Брюсселі в середу і четвер міністри оборони держав-членів НАТО. Передбачається, що він буде реалізований до 2021 року.
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У Північноатлантичному альянсі дана ініціатива названа "4х30". Це означає, що в складі знаходиться в оперативній готовності угруповання повинні перебувати 30 механізованих батальйонів, 30 бойових кораблів і 30 авіаескадрилій, готових до розгортання протягом 30 днів.
Як повідомляв УНН, одразу кілька країн-членів НАТО визнали порушення Росією Договору про обмеження ракет малої і середньої дальності (ДРМСД).