В Україні недостатньо фахівців, які забезпечать рух до НАТО – віце-прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна мусить мати висококваліфікованих євроатлантичних спеціалістів у всіх відомствах. Наразі чисельність фахівців, які забезпечать рух до НАТО, недостатня. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Про це передає УНН з посиланням на Twitter віце-прем’єрки.
"Закріпивши конституційно курс на ЄС і НАТО, мусимо мати висококваліфікованих євроатлантистів у всіх відомствах. Наразі чисельність фахівців, які забезпечать рух до НАТО, недостатня. Маємо це змінити", - заявила вона.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО.
Документ передали на підпис Президенту.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко пообіцяв найближчим часом підписати законопроект про зміни до Конституції України про курс на ЄС та НАТО.