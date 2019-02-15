В Україні недостатньо фахівців, які забезпечать рух до НАТО – віце-прем'єр

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна мусить мати висококваліфікованих євроатлантичних спеціалістів у всіх відомствах. Наразі чисельність фахівців, які забезпечать рух до НАТО, недостатня. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Про це передає УНН з посиланням на Twitter віце-прем’єрки.