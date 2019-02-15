В Украине недостаточно специалистов, которые обеспечат движение в НАТО – вице-премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина должна иметь высококвалифицированных евроатлантических специалистов во всех ведомствах. В настоящее время численность специалистов, которые обеспечат движение в НАТО, недостаточна. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Об этом передает УНН со ссылкой на Twitter вице-премьера.
"Закрепив конституционно курс на ЕС и НАТО, должны иметь высококвалифицированных евроатлантистов во всех ведомствах. В настоящее время численность специалистов, которые обеспечат движение в НАТО, недостаточна. Должны это изменить", - заявила она.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО.
Документ передали на подпись Президенту.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко пообещал в ближайшее время подписать законопроект об изменениях в Конституцию Украины о курсе на ЕС и НАТО.