Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО, развертывание которых в случае необходимости займет не более 30 дней. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС республики Алеш Опата, передает УНН.
"Чехия направит в состав формируемых сил быстрого реагирования НАТО, которые будут способны развернуться в течение 30 дней, 800 военнослужащих и 200 единиц (боевой) техники, - отметил он. - Речь идет о (механизированном) батальоне сухопутных войск".
Проект создания сил быстрого реагирования НАТО обсудили в Брюсселе в среду и четверг министры обороны государств-членов НАТО. Предполагается, что он будет реализован до 2021 года.
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В Североатлантическом альянсе данная инициатива названа "4х30". Это означает, что в составе находится в оперативной готовности группировки должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в течение 30 дней.
Как сообщал УНН, сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД).