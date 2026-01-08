$42.720.15
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21 • 20485 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 17267 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 22057 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 32423 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 37350 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 28660 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 27844 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 27676 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 44816 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзиви
Частка нових автомобілів з традиційними двигунами скоротилась вдвічі в Україні - дослідження

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У 2025 році автомобілі з традиційними двигунами зайняли майже половину українського ринку нових легковиків, порівняно з понад 65% у 2024 році. Частка електромобілів зросла до 28,3%, а гібридів – до 21,8%.

Частка нових автомобілів з традиційними двигунами скоротилась вдвічі в Україні - дослідження
Фото: t.me/ukrautoprom

 У 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку нових легковиків. Про те повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Для порівняння: в 2024 році їх частка складала понад 65%. Найпопулярнішими залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2024 року зменшилась з 40% до 32,3%.

Водночас сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%. Також зросла частка гібридів з 19,5% до 21,8%.

Тим часом сегмент дизельних авто зменшився з 25,6% до 17,4%. Автомобілям з ГБО знову належало менше ніж 1% ринку нових легковиків.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;
    • Електро – VOLKSWAGEN ID.Unyx;
      • Гібридні – TOYOTA RAV-4;
        • Дизельні – RENAULT Duster
          • Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

            В Україні визначили найпопулярніші моделі нових легковиків 2025 року: які бестселери07.01.26, 17:12 • 3040 переглядiв

            Євген Устименко

            ЕкономікаАвто
            Техніка
            Україна