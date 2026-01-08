Доля новых автомобилей с традиционными двигателями сократилась вдвое в Украине - исследование

$42.720.15
07:54 • 5272 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21 • 22390 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 18532 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 22986 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 33291 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 38058 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 29065 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 28099 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 27784 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 45682 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Популярные новости
Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января8 января, 00:10 • 17750 просмотра
Великобритания и Франция планируют отправить в Украину не более 15 000 военных после мирного соглашения - The Times8 января, 01:17 • 4014 просмотра
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 18709 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 5244 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо04:35 • 7976 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 37997 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 42780 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 45682 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 86121 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 123261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Каролин Ливитт
Музыкант
Михаил Поплавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепр
Днепропетровская область
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 704 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 19430 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 46740 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 66194 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 108179 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Google Play
Р-73

Доля новых автомобилей с традиционными двигателями сократилась вдвое в Украине - исследование

Киев • УНН

 • 312 просмотра

В 2025 году автомобили с традиционными двигателями заняли почти половину украинского рынка новых легковых автомобилей, по сравнению с более чем 65% в 2024 году. Доля электромобилей выросла до 28,3%, а гибридов – до 21,8%.

Доля новых автомобилей с традиционными двигателями сократилась вдвое в Украине - исследование
Фото: t.me/ukrautoprom

 В 2025 году автомобили с традиционными двигателями охватили почти половину украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Для сравнения: в 2024 году их доля составляла более 65%. Самыми популярными оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля относительно 2024 года уменьшилась с 40% до 32,3%.

В то же время сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%. Также выросла доля гибридов с 19,5% до 21,8%.

Тем временем сегмент дизельных авто уменьшился с 25,6% до 17,4%. Автомобилям с ГБО снова принадлежало менее 1% рынка новых легковых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – HYUNDAI Tucson;
    • Электро – VOLKSWAGEN ID.Unyx;
      • Гибридные – TOYOTA RAV-4;
        • Дизельные – RENAULT Duster
          • Авто с ГБО – HYUNDAI Tucson.

            В Украине определили самые популярные модели новых легковушек 2025 года: какие бестселлеры

            Евгений Устименко

            ЭкономикаАвто
            Техника
            Украина