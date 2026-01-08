Доля новых автомобилей с традиционными двигателями сократилась вдвое в Украине - исследование
Киев • УНН
В 2025 году автомобили с традиционными двигателями заняли почти половину украинского рынка новых легковых автомобилей, по сравнению с более чем 65% в 2024 году. Доля электромобилей выросла до 28,3%, а гибридов – до 21,8%.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Для сравнения: в 2024 году их доля составляла более 65%. Самыми популярными оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля относительно 2024 года уменьшилась с 40% до 32,3%.
В то же время сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%. Также выросла доля гибридов с 19,5% до 21,8%.
Тем временем сегмент дизельных авто уменьшился с 25,6% до 17,4%. Автомобилям с ГБО снова принадлежало менее 1% рынка новых легковых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – HYUNDAI Tucson;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.Unyx;
- Гибридные – TOYOTA RAV-4;
- Дизельные – RENAULT Duster
- Авто с ГБО – HYUNDAI
Tucson.
