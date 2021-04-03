Частину України вкриє дощами: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 3 квітня по Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, центральних (крім Вінницької), східних та Сумській областях, вдень на заході країни, Донеччині та Луганщині невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на заході та півночі країни місцями 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

Сьогодні у Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

У Київській області також без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.