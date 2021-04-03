Частину України вкриє дощами: прогноз погоди на сьогодні

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19:01 • 10996 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 104105 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133491 перегляди

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16:31 • 113250 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На заході та сході України у суботу, 3 квітня, буде дощова погода. Повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 3 квітня по Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, центральних (крім Вінницької), східних та Сумській областях, вдень на заході країни, Донеччині та Луганщині невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на заході та півночі країни місцями 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

Сьогодні у Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

У Київській області також без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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