Частину України вкриє дощами: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На заході та сході України у суботу, 3 квітня, буде дощова погода. Повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 квітня по Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, центральних (крім Вінницької), східних та Сумській областях, вдень на заході країни, Донеччині та Луганщині невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, на заході та півночі країни місцями 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла.
У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.
Погода у Києві та області
Сьогодні у Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.
У Київській області також без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.