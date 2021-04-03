Часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На западе и востоке Украины в субботу, 3 апреля, будет дождливая погода. Воздух днем прогреется до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 3 апреля в Украине облачно с прояснениями. Ночью в южной части, центральных (кроме Винницкой), восточных и Сумской областях, днем на западе страны, Донецкой и Луганской областях небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на западе и севере страны местами 0-3° мороза; днем 8-13° тепла.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
Погода в Киеве и области
Сегодня в Киеве без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10° тепла.
В Киевской области также без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.