Частину Хрещатика перекривають з 20 по 28 серпня - КМВА

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"До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження діятиме з 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня. Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці», - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

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