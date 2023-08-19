Часть Крещатика перекрывают с 20 по 28 августа - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Движение транспорта по улице Крещатик в центре Киева частично перекроют с вечера 20 августа до вечера 28 августа, сообщили в субботу в КГВА, пишет УНН.
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"Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого. Ограничение будет действовать с 23:00 час. 20-го августа до 23:30 час. 28-го августа. Учитывайте эту информацию при передвижении по центру столицы", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.
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