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Частина журналістів, які супроводжували російського прем'єра - повернулися у Москву через COVID-19

Київ • УНН

 • 12311 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Група з 13 журналістів урядового пулу, у яких підозрюють зараження коронавірусом, а також репортери, які контактували з ними, повернулися в понеділок увечері бортом МНС РФ з Петропавловська-Камчатського до Москви, передає російське федеральне агентство ТАСС, пише УНН.

Всі журналісти після прибуття в Москву були ще раз оглянуті лікарями. Вісім осіб направили на подальше обстеження і лікування в лікарні, решті доведеться провести пару тижнів на карантині за місцем проживання і пройти стандартну в таких випадках процедуру з серії тестів, покликаних визначити, чи вдалося уникнути зараження.

Як раніше повідомлялося, у деяких журналістів, які супроводжують прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна в поїздці по Далекому Сходу, при перевірці в Петропавловську-Камчатському були отримані позитивні результати тестів на коронавірус.

Всього в групі журналістів, у яких виявлено вірус або є ймовірність зараження, 13 осіб, вони співробітники різних засобів масової інформації, в тому числі федеральних телеканалів, інформаційних агентств, газет. П’ятеро з них — так звані контактери. Результати тестів на коронавірусну інфекцію у них негативні. Але оскільки вони мали контакти з колегами, у яких тест дав позитивний результат, було прийнято рішення про їх ізоляцію.

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