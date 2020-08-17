У журналістів з пулу російського прем'єр-міністра запідозрили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Пресслужба уряду Росії підтвердила, що у кількох журналістів, які супроводжують прем’єр-міністра Михайла Мішустіна в поїздці по Далекому Сходу, на етапі тестування були виявлені позитивні результати тестів на коронавірус, передає УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.
“Оперативно були вжиті необхідні заходи. Колеги були ізольовані і перебувають під наглядом лікарів. Їм надається всебічне сприяння, — повідомив ТАСС прес-секретар глави кабміну Борис Бєляков. — На графіку робочої поїздки голови уряду це не відіб’ється”.
Журналістська делегація, яка супроводжує прем’єра в цій поїздці, здала вже декілька тестів на коронавірус. Один був зроблений ще в Москві, а потім аналіз здавали практично в кожен день “далекосхідного” відрядження.
Раніше повідомлялося, що віце-прем’єр — повпред президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі (ДФО) Юрій Трутнєв був змушений відмовитися від участі в заходах робочої поїздки через те, що у нього був виявлений коронавірус.
“Далекосхідне турне” глави кабміну РФ почалося в четвер, 13 серпня, і закінчиться 18 серпня. В ході поїздки Мішустін відвідав Чукотку та Камчатку, в планах Магаданська і Амурська області.
Відзначимо, що в самій Росії на даний момент зафіксовано 922 853 хворих, з них — 15 685 осіб загинули. Додамо, російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.