У журналистов из пула российского премьер-министра заподозрили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус, передает УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС.
“Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие, — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. — На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится”.
Журналистская делегация, сопровождающая премьера в этой поездке, сдала уже несколько тестов на коронавирус. Один был сделан еще в Москве, а затем анализ сдавали практически в каждый день “дальневосточной” командировки.
Ранее сообщалось, что вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев был вынужден отказаться от участия в мероприятиях рабочей поездки из-за того, что у него был обнаружен коронавирус.
“Дальневосточное турне” главы кабмина РФ началось в четверг, 13 августа, и закончится 18 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, в планах Магаданская и Амурская области.
Отметим, что в самой России на данный момент зафиксированно 922 853 заболевших, из них — 15 685 человек погибли. Добавим, российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.