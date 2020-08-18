Часть журналистов, сопровождавших российского премьера - вернулись в Москву из-за COVID-19

Все журналисты по прибытии в Москву были еще раз осмотрены врачами. Восемь человек направили на дальнейшее обследование и лечение в больницы, остальным придется провести пару недель на карантине по месту жительства и пройти стандартную в таких случаях процедуру из серии тестов, призванных определить, удалось ли избежать заражения.

Как ранее сообщалось, у некоторых журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, при проверке в Петропавловске-Камчатском были получены положительные результаты тестов на коронавирус.

Всего в группе журналистов, у которых выявлен вирус или есть вероятность заражения, 13 человек, они сотрудники различных средств массовой информации, в том числе федеральных телеканалов, информационных агентств, газет. Пятеро из них — так называемые контактеры. Результаты тесты на коронавирусную инфекцию у них отрицательные. Но поскольку они имели контакты с коллегами, у которых тест дал положительный результат, было принято решение об их изоляции.