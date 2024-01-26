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"Час діяти, Україно!" знову в дії: на Львівщині оновили районну лікарню

"Час діяти, Україно!" знову в дії: на Львівщині оновили районну лікарню

Київ • УНН

 • 17952 перегляди

На Львівщині оновили районну лікарню

Переможці конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зробили капітальний ремонт у районній лікарні на Львівщині, передає УНН.

Деталі

Ідеться про Дрогобицьку районну лікарню №3 у селі Грушів. Зокрема, зроблено капремонт душової кімнати та кухні: проведено каналізацію, встановлено бойлер, закуплено меблі та техніку для кухні.

Загальний бюджет проєкту становив 386 336 грн, з них від благодійного фонду "МХП-Громаді" було надано 69 тис. 700 грн.

Тепер персонал лікарні може готувати в належних умовах якісну їжу, а пацієнти отримають покращене харчування та більш комфортні умови перебування.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" планує продовжити дію грантового конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" в 2024 році, коментує менеджерка благодійного фонду "МХП-Громаді" Оксана Коваль.

"У цьому році наш Фонд планує продовжити грантовий конкурс "Час діяти, Україно!". Тому всі, хто планував важливі соціальні покращення у своїх громадах, слідкуйте за термінами подачі та готуйте свої проєктні заявки на конкурс. Наші незалежні експерти вже готуються їх розглядати", - повідомила вона.

Зазначимо, що конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" триває п'ятий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано в 2023 році - 837.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Участь у конкурсі дає можливість заявникам впровадити важливі соціальні покращення в своїх громадах.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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