"Час діяти, Україно!" знову в дії: на Львівщині оновили районну лікарню
Київ • УНН
На Львівщині оновили районну лікарню
Переможці конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зробили капітальний ремонт у районній лікарні на Львівщині, передає УНН.
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Ідеться про Дрогобицьку районну лікарню №3 у селі Грушів. Зокрема, зроблено капремонт душової кімнати та кухні: проведено каналізацію, встановлено бойлер, закуплено меблі та техніку для кухні.
Загальний бюджет проєкту становив 386 336 грн, з них від благодійного фонду "МХП-Громаді" було надано 69 тис. 700 грн.
Тепер персонал лікарні може готувати в належних умовах якісну їжу, а пацієнти отримають покращене харчування та більш комфортні умови перебування.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" планує продовжити дію грантового конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" в 2024 році, коментує менеджерка благодійного фонду "МХП-Громаді" Оксана Коваль.
"У цьому році наш Фонд планує продовжити грантовий конкурс "Час діяти, Україно!". Тому всі, хто планував важливі соціальні покращення у своїх громадах, слідкуйте за термінами подачі та готуйте свої проєктні заявки на конкурс. Наші незалежні експерти вже готуються їх розглядати", - повідомила вона.
Зазначимо, що конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" триває п'ятий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано в 2023 році - 837.
Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.
Участь у конкурсі дає можливість заявникам впровадити важливі соціальні покращення в своїх громадах.
Довідка
"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.