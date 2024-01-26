"Час діяти, Україно!" снова в действии: во Львовской области обновили районную больницу

Победители конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" сделали капитальный ремонт в районной больнице во Львовской области, передает УНН.

Детали

Речь идет о Дрогобычской районной больнице №3 в селе Грушев. В частности, сделан капремонт душевой комнаты и кухни: проведена канализация, установлен бойлер, закуплена мебель и техника для кухни.

Общий бюджет проекта составил 386 336 грн, из них от благотворительного фонда "МХП-Громаді" было предоставлено 69 тыс. 700 грн.

Теперь персонал больницы может готовить в надлежащих условиях качественную пищу, а пациенты получат улучшенное питание и более комфортные условия пребывания.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" планирует продлить действие грантового конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" в 2024 году, комментирует менеджер благотворительного фонда "МХП-Громаді" Оксана Коваль.

"В этом году наш Фонд планирует продолжить грантовый конкурс "Час діяти, Україно!". Поэтому все, кто планировал важные социальные улучшения в своих громадах, следите за сроками подачи и готовьте свои проектные заявки на конкурс. Наши независимые эксперты уже готовятся их рассматривать", - сообщила она.

Отметим, что конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" продолжается пятый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в 2023 году - 837.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Участие в конкурсе дает возможность заявителям внедрить важные социальные улучшения в своих общинах.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.