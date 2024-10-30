Canon анонсував бюджетний 3D-об'єктив за 450 доларів для зйомки VR-контенту

Компанія Canon офіційно анонсувала новий об'єктив RF-S7.8mm F4 STM Dual, вперше показаний в червні на виставці Apple WWDC 2024. Про це УНН пише з посиланням на The Verge.

Деталі

Об'єктив має стереоскопічні елементи, втиснуті в корпус, що не перевищує за розмірами традиційний об'єктив 2D-камери. Він був вперше представлений під час виступу на конференції Apple WWDC 2024 у червні минулого року і призначений для роботи з Canon EOS R7 як більш доступний інструмент для творців, які створюють 3D VR-контент для гарнітур на кшталт Meta Quest 3 або просторові відео для Apple Vision Pro.

Компанія не встановила конкретної дати, коли новий 3D-об'єктив буде доступний, але каже, що це буде десь у листопаді 2024 року, а "орієнтовна роздрібна ціна" становитиме 449,99 доларів. Це значно дешевше, ніж існуючі об'єктиви Canon з подвійним "риб'ячим оком", призначені для зйомки 3D-відео, зокрема RF5.2mm F2.8 L Dual вартістю 1999 доларів та RF-S3.9mm F3.5 STM Dual вартістю 1099 доларів.

Поєднання нового 3D-об'єктива Canon з 32,5-мегапіксельною цифровою камерою EOS R7, ціна якої починається від 1299 доларів, збільшує загальну вартість комплекту до понад 1700 доларів. Однак це все одно дешевше, ніж більш дорогі 3D-рішення Canon, ціна яких починається від 2 498 доларів (і може сягати 6 298 доларів) у поєднанні з необхідним обладнанням для фотоапарата.

Новий 3D-об'єктив Canon має діапазон діафрагми від f/4.0 до f/16, підтримує автофокусування та оснащений кнопкою і колесом керування для окремого ручного налаштування фокусування з лівого та правого боку. Що робить його набагато дешевшим за існуючі 3D-об'єктиви Canon, так це його обмежене поле зору. Дорожчі об'єктиви Canon здатні знімати відео та зображення з кутом огляду 180 градусів - близьким до того, що здатне бачити людське око, - тоді як новий об'єктив RF-S7.8mm F4 STM Dual охоплює лише третину цього кута, а саме 63 градуси.

Використовуючи стандартне кріплення Canon RF, новий об'єктив має стереоскопічні елементи, вирівняні по прямому оптичному шляху, в результаті чого його передні лінзи розташовані на відстані всього 11,8 мм одна від одної порівняно з 60-міліметровим проміжком між подвійними лінзами "риб'яче око" на існуючих 3D-об'єктивах Canon. Як результат, Canon стверджує, що найсильніший 3D-ефект буде досягнутий при зйомці об'єктів, які знаходяться на відстані від 6 до 20 дюймів від об'єктива. Якщо використовувати його для зйомки більш віддалених об'єктів, 3D-ефект буде менш вираженим.

Зображення та відео, зняті за допомогою цього об'єктива, потрібно обробити, перш ніж їх можна буде переглянути за допомогою гарнітури віртуальної або доповненої реальності, або за допомогою плагіна EOS VR, доступного для Adobe Premiere Pro, або за допомогою власного програмного забезпечення Canon EOS VR Utility, доступного для комп'ютерів Mac і ПК. Обидва інструменти вимагають платної підписки, але можуть генерувати 180-градусний 3D, VR або просторовий відеоконтент.

Нагадаємо

Компанія Apple оголосила, що представить нові продукти через пресс-реліз. Очікується представлення нових Mac mini, iMac та MacBook Pro з процесорами M4.

Після багатьох років розробки Amazon представляє свій перший кольоровий Kindle