Canon анонсировал бюджетный 3D-объектив за 450 долларов для съемки VR-контента

Компания Canon официально анонсировала новый объектив RF-S7.8mm F4 STM Dual, впервые показанный в июне на выставке Apple WWDC 2024. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Verge.

Детали

Объектив имеет стереоскопические элементы, втиснутые в корпус, не превышающий по размерам традиционный объектив 2D-камеры. Он был впервые представлен во время выступления на конференции Apple WWDC 2024 в июне прошлого года и предназначен для работы с Canon EOS R7 как более доступный инструмент для создателей, которые создают 3D VR-контент для гарнитур вроде Meta Quest 3 или пространственные видео для Apple Vision Pro.

Компания не установила конкретной даты, когда новый 3D-объектив будет доступен, но говорит, что это будет где-то в ноябре 2024 года, а "ориентировочная розничная цена" составит 449,99 долларов. Это значительно дешевле, чем существующие объективы Canon с двойным "рыбьим глазом", предназначенные для съемки 3D-видео, в частности RF5.2mm F2.8 L Dual стоимостью 1999 долларов и RF-S3.9mm F3.5 STM Dual стоимостью 1099 долларов.

Сочетание нового 3D-объектива Canon с 32,5-мегапиксельной цифровой камерой EOS R7, цена которой начинается от 1299 долларов, увеличивает общую стоимость комплекта до более 1700 долларов. Однако это все равно дешевле, чем более дорогие 3D-решения Canon, цена которых начинается от 2 498 долларов (и может достигать 6 298 долларов) в сочетании с необходимым оборудованием для фотоаппарата.

Новый 3D-объектив Canon имеет диапазон диафрагмы от f/4.0 до f/16, поддерживает автофокусировку и оснащен кнопкой и колесом управления для отдельной ручной настройки фокусировки с левой и правой стороны. Что делает его намного дешевле существующих 3D-объективов Canon, так это его ограниченное поле зрения. Более дорогие объективы Canon способны снимать видео и изображения с углом обзора 180 градусов - близким к тому, что способен видеть человеческий глаз, - тогда как новый объектив RF-S7.8mm F4 STM Dual охватывает лишь треть этого угла, а именно 63 градуса.

Используя стандартное крепление Canon RF, новый объектив имеет стереоскопические элементы, выровненные по прямому оптическому пути, в результате чего его передние линзы расположены на расстоянии всего 11,8 мм друг от друга по сравнению с 60-миллиметровым промежутком между двойными линзами "рыбий глаз" на существующих 3D-объективах Canon. Как результат, Canon утверждает, что самый сильный 3D-эффект будет достигнут при съемке объектов, которые находятся на расстоянии от 6 до 20 дюймов от объектива. Если использовать его для съемки более удаленных объектов, 3D-эффект будет менее выраженным.

Изображения и видео, снятые с помощью этого объектива, нужно обработать, прежде чем их можно будет просмотреть с помощью гарнитуры виртуальной или дополненной реальности, либо с помощью плагина EOS VR, доступного для Adobe Premiere Pro, либо с помощью собственного программного обеспечения Canon EOS VR Utility, доступного для компьютеров Mac и ПК. Оба инструмента требуют платной подписки, но могут генерировать 180-градусный 3D, VR или пространственный видеоконтент.

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