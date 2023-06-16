Cаакашвілі заявив про повернення до грузинської політики: як відреагували прихильники, опоненти та лікарі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Ув'язнений третій президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні оголосив, що має намір брати активну участь у грузинській політиці – через рік після заяви про те, що вона його більше не цікавить, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
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Останньою краплею, заявив Саакашвілі, стали заяви на засіданні Верховної Ради Аджарії - голова уряду Торніке Ріжвадзе назвав війну 2008 року "боягузливо програною війною".
“Парад зрадників я вчора побачив у Верховній Раді Аджарії. Зрада Грузії та спроба обрусіння вже проникли на всі рівні. Незважаючи на стан здоров'я, я маю намір дуже активно долучитися до грузинської політики, паралельно з моєю діяльністю по Україні”, – йдеться у заяві Саакашвілі, опублікованій у Facebook.
Саакашвілі пише, що в Грузії не можна склавши руки чекати на перемогу України і потрібно активно наближати її інноваційними та сміливими діями.
Колишній президент пише, що з сьогоднішнього дня має намір брати участь у всіх судових процесах проти нього та закликав до об'єднання "всі національні та антиросійські сили".
ЄНД: "Головне - здоров'я"
У "Єдиному національному русі" (ЄНД), який останнім часом переживає внутрішню перестановку сил, Саакашвілі заяву вітали.
"Головне, щоб здоров'я дозволило йому брати активну участь у грузинській політиці", - заявив голова ЄНД Леван Хабеїшвілі і висловив упевненість, що Саакашвілі зможе відіграти вирішальну роль у боротьбі з "російським олігархічним режимом" у Грузії.
Хабеїшвілі не відповів на запитання, чи Саакашвілі може бути кандидатом у прем'єр-міністри від ЄНД після майбутніх парламентських виборів, зазначивши, що він має право на будь-яке рішення.
"Мрія": "Куди повертається, як повертається?"
Заява Саакашвілі про повернення до грузинської політики – чистої води неякісний “фейк-піар”, заявив виконавчий секретар правлячої партії “Грузинська мрія – демократична Грузія” Мамука Мдінарадзе.
"Куди він повертається, як повертається?" - Сказав Мдинарадзе. За його словами, повернення Саакашвілі піде на користь "Грузинській мрії", оскільки виборцям одразу стане ясно, як відрізнити "світло від темряви".
Мдінарадзе також нагадав, що для повернення в політику Саакашвілі спочатку потрібно повернути собі громадянство Грузії та пройти всі необхідні для цього процедури. Зараз Саакашвілі – фактично іноземець, і не має права втручатися у внутрішні справи країни.
Лікарі: "Пішов на виправлення"
У клініці “Вівамеді”, де понад рік перебуває Саакашвілі, стверджують, що помітили ознаки покращення його стану.
"Його стан покращився, він набагато активніший, настрій кращий", - заявив клінічний директор клініки "Вівамеді" Зураб Чхаїдзе. Водночас він зазначив, що він, як і раніше, "їсть дуже мало".
В афілійованому з правлячої партії русі "Сила народу" відразу запропонували повернути Саакашвілі назад з клініки до в'язниці.
Ні шлунок, ні серце, ні мозок його більше не турбують. Міністерство юстиції! Він чудово почувається”, – заявив депутат від “Сили народу” Зураб Кадагідзе.
Сім'я: "Він ледь стоїть"
Гіулі Аласанія, мати Михайла Саакашвілі, заявила, що на даний момент не представляє в якій формі мається на увазі його підключення до політики. Вона зазначила, що поки не говорила про це із сином, а про його заяву дізналася зі ЗМІ.
"Він не зможе стояти на барикадах, у камері він ледве стоїть на ногах", - сказала Аласанія.
При цьому вона зазначила, що її син завжди сам ухвалював рішення і ніхто не може йому заборонити любити Грузію та цікавитися тим, що відбувається в країні.
Нагадаємо
Михайло Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії восени 2021 року, після чого був затриманий та поміщений до в'язниці. Понад рік він перебуває у тбіліській клініці “Вівамед”, куди його перевели з в'язниці після двох голодувань.
Експрезидента засуджено в Грузії до шести років позбавлення волі за помилування засуджених у резонансній справі про загибель Сандро Гіргвліані та у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Ці вироки було винесено заочно, доки Саакашвілі перебував за межами Грузії.
У стадії розгляду – справи про розтрату бюджетних коштів, розгін акції протесту та вторгнення в телекомпанію "Імеді" у листопаді 2007 року. Також Саакашвілі інкримінується незаконне перетинання кордону під час повернення до Грузії восени минулого року.