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Саакашвили заявил о возвращении в грузинскую политику: как отреагировали сторонники, оппоненты и врачи

Киев • УНН

 • 3309355 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Заключенный третий президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня объявил, что намерен активно участвовать в грузинской политике – спустя год после заявления о том, что она его больше не интересует, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Саакашвили заявил о возвращении в грузинскую политику: как отреагировали сторонники, оппоненты и врачи

Детали

Последней каплей, заявил Саакашвили, стали заявления на заседании Верховного Совета Аджарии – председатель правительства Торнике Рижвадзе назвал войну 2008 года «трусливо проигранной войной».

“Парад предателей я вчера увидел в Верховном Совете Аджарии. Предательство Грузии и попытка обрусения уже проникли на все уровни. Несмотря на состояние здоровья, я намерен очень активно включится в грузинскую политику, параллельно с моей деятельностью по Украине”, – говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном в Facebook.

Саакашвили пишет, что в Грузии нельзя сложа руки ждать победы Украины и нужно активно приближать ее инновационными и смелыми действиями.

Бывший президент пишет, что с сегодняшего дня намерен участвовать во всех судебных процессах против него и призвал к объединению “все национальные и антироссийские силы”.

ЕНД: “Главное – здоровье”

В «Едином национальном движении» (ЕНД), которое последнее время переживает внутреннюю перестановку сил, заявление Саакашвили приветствовали.

“Главное, чтобы здоровье позволило ему активно участвовать в грузинской политике”, — заявил председатель ЕНД Леван Хабеишвили и выразил уверенность, что Саакашвили сможет сыграть решающую роль в борьбе с “российским олигархическим режимом” в Грузии.

Хабеишвили не ответил на вопрос, может ли Саакашвили быть кандидатом в премьер-министры от ЕНД после будущих парламентских выборов, отметив, что он имеет право на любое решение.

“Мечта”: “Куда возвращается, как возвращается?”

Заявление Саакашвили о возвращении в грузинскую политику – чистой воды некачественный “фейк-пиар”, заявил исполнительный секретарь правящей партии “Грузинская мечта – демократическая Грузия” Мамука Мдинарадзе.

“Куда он возвращается, как возвращается?” – сказал Мдинарадзе. По его словам, возвращение Саакашвили пойдет на пользу “Грузинской мечте”, так как избирателям сразу станет ясно, как отличить “свет от тьмы”.

Мдинарадзе также напомнил, что для возвращения в политику Саакашвили сначала нужно вернуть себе гражданство Грузии и пройти все необходимые для этого процедуры. Сейчас Саакашвили – фактически иностранец, и не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны..

Врачи: “Пошел на поправку”

В клинике “Вивамеди”, где более года находится Саакашвили, утверждают, что заметили признаки улучшения его состояния.

“Его состояние улучшилось, он намного активнее, настроение лучше”, – заявил клинический директор клиники “Вивамеди” Зураб Чхаидзе. В то же время он отметил, что он по-прежнему “ест очень мало”.

В аффилированном с правящей партии движении “Сила народа” тут же предложили вернуть Саакашвили обратно из клиники в тюрьму.

“Ни желудок, ни сердце, ни мозг его больше не беспокоят. Министерство юстиции! Он отлично чувствует себя”, – заявил депутат от “Силы народа” Зураб Кадагидзе.

Семья: “Он едва стоит”

Гиули Аласания, мать Михаила Саакашвили, заявила, что на данный момент не представляет в какой форме подразумевается его подключение к политике. Она отметила, что пока не говорила об этом с сыном, а о его заявлении узнала из СМИ.

“Он не сможет стоять на баррикадах, в камере он еле стоит на ногах”, – сказала Аласания.

Напомним

Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Более года он находится в тбилисской клинике “Вивамед”, куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок.

Экс-президент приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за помилование осужденных по резонансному делу о гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии.

В стадии рассмотрения – дела о растрате бюджетных средств, разгоне акции протеста и вторжении в телекомпанию «Имеди» в ноябре 2007 года. Также Саакашвили инкриминируется незаконное пересечение границы во время возвращения в Грузию осенью прошлого года.

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