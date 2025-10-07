Бив та виганяв на вулицю взимку: вітчима підозрюють у доведенні 13-літньої падчерки до самогубства
Київ • УНН
Чоловіку повідомлено про підозру у доведенні 13-річної падчерки до самогубства. Він бив дитину, принижував та виганяв з дому взимку.
Чоловіку повідомлено про підозру у доведенні 13-літньої падчерки до самогубства. Вітчима підозрюють у жорстокому поводженні з дитиною, зокрема, у психологічному насильстві, побитті.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у доведенні до самогубства неповнолітньої дівчини внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності (ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України)
За даними слідства, 39-річний підозрюваний, проживаючи разом із співмешканкою та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився із падчеркою - принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.
Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку. Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово. Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків. Дівчинка вчинила самогубство
Офіс Генпрокурора повідомляє, що судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення.
Доповнення
