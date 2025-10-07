$41.340.11
Бив та виганяв на вулицю взимку: вітчима підозрюють у доведенні 13-літньої падчерки до самогубства

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Чоловіку повідомлено про підозру у доведенні 13-річної падчерки до самогубства. Він бив дитину, принижував та виганяв з дому взимку.

Бив та виганяв на вулицю взимку: вітчима підозрюють у доведенні 13-літньої падчерки до самогубства

Чоловіку повідомлено про підозру у доведенні 13-літньої падчерки до самогубства. Вітчима підозрюють у жорстокому поводженні з дитиною, зокрема, у психологічному насильстві, побитті.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у доведенні до самогубства неповнолітньої дівчини внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності (ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України)

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 39-річний підозрюваний, проживаючи разом із співмешканкою та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився із падчеркою - принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку. Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово. Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків. Дівчинка вчинила самогубство

- інформує прокуратура.

Офіс Генпрокурора повідомляє, що судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення.

Доповнення  

У Рівному правоохоронці встановлюють обставини загибелі 16-річної дівчини, яка викинулася з вікна.

Анна Мурашко

