Бил и выгонял на улицу зимой: отчима подозревают в доведении 13-летней падчерицы до самоубийства

Мужчине сообщено о подозрении в доведении 13-летней падчерицы до самоубийства. Отчима подозревают в жестоком обращении с ребенком, в частности, в психологическом насилии, избиении.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине в доведении до самоубийства несовершеннолетней девушки вследствие жестокого обращения и систематического унижения ее достоинства (ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины)

По данным следствия, 39-летний подозреваемый, проживая вместе с сожительницей и ее детьми, на протяжении нескольких лет жестоко обращался с падчерицей - унижал ее, оскорблял нецензурными словами, заставлял выполнять домашнюю работу, ухаживать за младшими детьми, лишая возможности нормально учиться и отдыхать.

Мужчина неоднократно совершал в отношении ребенка психологическое насилие, выгонял ее из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и высказывал намерение отдать в детский дом. Девочка находилась в материальной зависимости от отчима, поскольку именно он обеспечивал семью финансово. Постоянное унижение, страх и беззащитность привели к тяжелым психологическим последствиям. Девочка совершила самоубийство