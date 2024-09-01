Били по зерну та аграрному сектору: Сили оборони збили 8 з 11 ударних БПЛА
Київ • УНН
Українські військові відбили атаку 11 БПЛА та балістичної ракети "Іскандер-М". Ворог атакував зерно та логістику аграрного сектору на Миколаївщині та Сумщині.
Українські військові у ніч на 1 вересня збили 8 з 11 ударних БПЛА. Також ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
У ніч на 1 вересня 2024 року противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда - Крим,
Повідомляється, що цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.
"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Вночі 1 вересня 2024 року оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю два ворожі "Шахеди".