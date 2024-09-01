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Російські ракети вдарили по Сумському району: одна людина загинула, чотири поранено

Російські ракети вдарили по Сумському району: одна людина загинула, чотири поранено

Київ • УНН

 • 39408 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по Сумському району, пошкодивши вантажні зерновози. Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо поранено, під загрозою опинилися аграрні роботи в регіоні.

31 серпня 2024 року увечері російські війська нанесли ракетний удар по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху були пошкоджені вантажні зерновози, які мали використовуватися для збору та перевезення урожаю. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН

Деталі

Унаслідок ракетного удару одна людина загинула, а четверо отримали травми. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Ворожий обстріл пошкодив інфраструктуру, необхідну для збору врожаю, що ставить під загрозу аграрні роботи в регіоні. Місцева влада закликає громадян дотримуватися заходів безпеки та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Росія здійснила 78 обстрілів Сумської області за добу30.08.24, 00:18 • 28317 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійнаАгроновини

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