Российские ракеты ударили по Сумскому району: один человек погиб, четыре ранены

31 августа 2024 года вечером российские войска нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района. В результате взрыва были повреждены грузовые зерновозы, которые должны были использоваться для сбора и перевозки урожая. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

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В результате ракетного удара один человек погиб, а четверо получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вражеский обстрел повредил инфраструктуру, необходимую для сбора урожая, что ставит под угрозу аграрные работы в регионе. Местные власти призывают граждан соблюдать меры безопасности и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Росія здійснила 78 обстрілів Сумської області за добу