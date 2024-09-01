Российские ракеты ударили по Сумскому району: один человек погиб, четыре ранены
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумскому району, повредив грузовые зерновозы. В результате атаки погиб один человек, четверо ранены, под угрозой оказались аграрные работы в регионе.
31 августа 2024 года вечером российские войска нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района. В результате взрыва были повреждены грузовые зерновозы, которые должны были использоваться для сбора и перевозки урожая. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
В результате ракетного удара один человек погиб, а четверо получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Вражеский обстрел повредил инфраструктуру, необходимую для сбора урожая, что ставит под угрозу аграрные работы в регионе. Местные власти призывают граждан соблюдать меры безопасности и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Росія здійснила 78 обстрілів Сумської області за добу29 августа 2024, 21:18 • 27635 просмотров