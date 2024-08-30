В течение дня 29 августа российская армия осуществила 78 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 198 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Ворожбянская, Юнаковская, Великописаревская, Свеская, Ямпольская, Березовская, Шалыгинская, Есманьская, Белопольская, Середино-Будская, Миропольская, Краснопольская, Новослободская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Николаевская громады.

По Краснопольской общине российские военные ударили с дронов-камикадзе. Также обстреляли громаду из миномета, артиллерии и сбросили с беспилотника взрывное устройство.

По Николаевской и Ворожбянской громаде были обстрелы управляемыми авиабомбами.

По Есманьской общине били из минометов, артиллерии. Также атаковали дроном-камикадзе и осуществили авиаудар.

Миропольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская громады были под минометными обстрелами.

По Березовской громаде ударили FPV-дроном и выпустили авиабомбу.

По территории Белопольской общины осуществили авиаудар. Также били из минометов и ударили FPV-дроном.

По Новослободской и Ямпольской громаде осуществлен удар FPV-дронами.

По Великописаревской громаде ударили из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также атаковали FPV-дронами.

По Свесской общине выпустили авиабомбы также осуществлен обстрел из ствольной артиллерии.

Юнаковскую общину атаковал российский ударный беспилотник «Ланцет».

По Середино-Будской общине совершили атаку FPV-дронами. Ранения получили трое гражданских людей.

По Дружбовской общине били из артиллерии, минометов. Также осуществили удар FPV-дроном.

росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок