Киев • УНН
29 августа российские войска обстреляли 16 громад Сумщины, зафиксировано 198 взрывов. Использовались артиллерия, минометы, авиабомбы, дроны-камикадзе и FPV-дроны, ранены трое гражданских.
В течение дня 29 августа российская армия осуществила 78 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 198 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Ворожбянская, Юнаковская, Великописаревская, Свеская, Ямпольская, Березовская, Шалыгинская, Есманьская, Белопольская, Середино-Будская, Миропольская, Краснопольская, Новослободская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Николаевская громады.
По Краснопольской общине российские военные ударили с дронов-камикадзе. Также обстреляли громаду из миномета, артиллерии и сбросили с беспилотника взрывное устройство.
По Николаевской и Ворожбянской громаде были обстрелы управляемыми авиабомбами.
По Есманьской общине били из минометов, артиллерии. Также атаковали дроном-камикадзе и осуществили авиаудар.
Миропольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская громады были под минометными обстрелами.
По Березовской громаде ударили FPV-дроном и выпустили авиабомбу.
По территории Белопольской общины осуществили авиаудар. Также били из минометов и ударили FPV-дроном.
По Новослободской и Ямпольской громаде осуществлен удар FPV-дронами.
По Великописаревской громаде ударили из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также атаковали FPV-дронами.
По Свесской общине выпустили авиабомбы также осуществлен обстрел из ствольной артиллерии.
Юнаковскую общину атаковал российский ударный беспилотник «Ланцет».
По Середино-Будской общине совершили атаку FPV-дронами. Ранения получили трое гражданских людей.
По Дружбовской общине били из артиллерии, минометов. Также осуществили удар FPV-дроном.
росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26 августа 2024, 08:44 • 22661 просмотр