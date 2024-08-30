Росія здійснила 78 обстрілів Сумської області за добу
Київ • УНН
29 серпня російські війська обстріляли 16 громад Сумщини, зафіксовано 198 вибухів. Використовувалися артилерія, міномети, авіабомби, дрони-камікадзе та FPV-дрони, поранено трьох цивільних.
Протягом дня 29 серпня російська армія здійснила 78 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 198 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Ворожбянська, Юнаківська, Великописарівська, Свеська, Ямпільська, Березівська, Шалигинська, Есманьська, Білопільська, Середино-Будська, Миропільська, Краснопільська, Новослобідська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Миколаївська громади.
По Краснопільській громаді російські військові вдарили з дронів-камікадзе. Також обстріляли громаду з міномета, артилерії та скинули з безпілотника вибуховий пристрій.
По Миколаївській та Ворожбянській громаді були обстріли керованими авіабомбами.
По Есманьській громаді били і мінометів, артилерії. Також атакували дроном-камікадзе та здійснили авіаудар.
Миропільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська громади були під мінометами обстрілами.
По Березівській громаді ударили FPV-дроном та випустили авіабомбу.
По території Білопільської громаді здійснили авіаудар. Також били з мінометів та вдарили FPV-дроном.
По Новослобідській та Ямпільській громаді здійснено удар FPV-дронами.
По Великописарівській громаді вдарили з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Також атакували FPV-дронами.
По Свеській громаді випустили авіабомби також здійснено обстріл зі ствольної артилерії.
Юнаківську громаду атакував російський ударний безпілотник "Ланцет".
По Середино-Будській громаді здійснили атаку FPV-дронами. Поранення дістали троє цивільних людей.
По Дружбівській громаді били з артилерії, мінометів. Також здійснили удар FPV-дроном.
росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26.08.24, 11:44 • 23026 переглядiв