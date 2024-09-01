Били по зерну и аграрному сектору: Силы обороны сбили 8 из 11 ударных БПЛА

Украинские военные в ночь на 1 сентября сбили 8 из 11 ударных БПЛА. Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

В ночь на 1 сентября 2024 года противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым, - говорится в сообщении.

Сообщается, что на этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито восемь ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ночью 1 сентября 2024 года защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью два вражеских "Шахеда".