Били по зерну и аграрному сектору: Силы обороны сбили 8 из 11 ударных БПЛА
Киев • УНН
Украинские военные отразили атаку 11 БПЛА и баллистической ракеты «Искандер-М». Враг атаковал зерно и логистику аграрного сектора в Николаевской и Сумской областях.
Украинские военные в ночь на 1 сентября сбили 8 из 11 ударных БПЛА. Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
В ночь на 1 сентября 2024 года противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым,
Сообщается, что на этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.
"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито восемь ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ночью 1 сентября 2024 года защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью два вражеских "Шахеда".