Будівництво московської церкви за рахунок ЗСУ: скандал навколо голови “Вінницяобленерго” Поліщука
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Вінниці поряд із будинком офіцерів будується церква московскього патріархату. Електроенергія для церкви підключена від Будинку Офіцерів, який знаходиться на балансі Повітряних сил України (ЗСУ), отже усі комунальні витрати покривають збройні сили та українці через податки. Про це повідомив політтехнолог Олег Постернак, передає УНН.
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Політтехнолог звернув увагу на рівень цинізму ситуації, за якою ЗСУ покривають витрати церкви Московського патріархату власним коштом під час війни. “Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго" Поліщук Андрій Леонідович. Хто мав змогу віддати розпорядження щодо приєднання церкви Московського патріархата до електромережі Будинку офіцерів, якщо взяти до уваги, що власником ПАТ "Вінницяобленерго" є російський олігарх Констянтин Григоришин”.
Нагадаємо, що майже рік тому, а саме 17 липня 2022 року армія рф нанесла серію ракетних ударів по Вінниці. Внаслідок обстрілу 27 мирних українців загинули, 8 - зникли безвісті та 202 особи були поранені.
В своєму дописі політтехнолог наголошує: “Поки найкращі сини та доньки України ціною власного життя боронять країну, поки батьки втрачають своїх дітей в цій війні, у відносно спокійний Вінниці прекрасно себе почуває і церква Московського Патріархату і махінації з оплатою електроенергії від Андрія Поліщука з ПАТ "Вінницяобленерго".