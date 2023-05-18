Строительство московской церкви за счет ВСУ: скандал вокруг главы "Винницаоблэнерго" Полищука

Детали

Политтехнолог обратил внимание на уровень цинизма ситуации, при которой ВСУ покрывают расходы церкви Московского патриархата за свой счет во время войны. “Генеральный директор ПАО "Винницаоблэнерго" Полищук Андрей Леонидович. Кто мог отдать распоряжение о присоединении церкви Московского патриархата к электросети Дома офицеров, если принять во внимание, что владельцем ПАО "Винницаоблэнерго" является российский олигарх Константин Григоришин”.

Напомним, что почти год назад, а именно 17 июля 2022 года армия рф нанесла серию ракетных ударов по Виннице. В результате обстрела 27 мирных украинцев погибли, 8 - пропали без вести и 202 человека были ранены.

В своем посте политтехнолог отмечает: “Пока лучшие сыновья и дочери Украины ценой собственной жизни защищают страну, пока родители теряют своих детей в этой войне, в относительно спокойной Виннице прекрасно себя чувствует и церковь Московского Патриархата и махинации с оплатой электроэнергии от Андрея Полищука с ПАО "Винницаоблэнерго".