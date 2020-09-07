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Будівництво аеропортів в Одесі, Дніпрі та на Закарпатті йде за планом

Київ • УНН

 • 20486 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В аеропорту "Одеса" злітно-посадкову смугу введуть в експлуатацію до кінця року, з вересня ж стартують підготовчі роботи з будівництва аеродрому в Дніпрі, а також планується реалізація проекту з будівництва нового аеропорту на Закарпатті, який дасть поштовх до туристичного розвитку всього регіону. Про це в інтерв’ю УНН розповів глава Державного агентства інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) Кирило Хом’яков.

Будівництво аеропортів в Одесі, Дніпрі та на Закарпатті йде за планом

"Завершено будівельні роботи та до кінця року злітно-посадкова смуга буде введена в експлуатацію в аеропорту “Одеса”. Також завершуємо проєктування та вже у вересні починаємо підготовчі роботи по будівництву нового аеродрому в аеропорту “Дніпро”. До речі, це вже третя спроба будівництва нового аеродрому в Дніпрі (2008, 2013) і цього разу вона буде вдала. Я маю великі очікування й щодо можливості реалізації проекту з будівництва нового аеропорту на Закарпатті. Це дасть поштовх для всього регіону, як для розвитку туризму, так і для нормальних європейських можливостей подорожувати для закарпатців", - повідомив Хом’яков.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що будівництво аеропорту в Дніпрі планують розпочати цієї зими, якщо дозволять погодні умови.

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