Строительство аэропортов в Одессе, Днепре и на Закарпатье идет по плану

"Завершены строительные работы и до конца года взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию в аэропорту "Одесса". Также завершаем проектирование и уже в сентябре начинаем подготовительные работы по строительству нового аэродрома в аэропорту "Днепр". Кстати, это уже третья попытка строительства нового аэродрома в Днепре (2008, 2013) и в этот раз она будет удачная. Я имею большие ожидания и по возможности реализации проекта по строительству нового аэропорта на Закарпатье. Это даст толчок для всего региона, как для развития туризма, так и для нормальных европейских возможностей путешествовать для закарпатцев", - сообщил Хомяков.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что строительство аэропорта в Днепре планируют начать этой зимой, если позволят погодные условия.