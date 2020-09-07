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Строительство аэропортов в Одессе, Днепре и на Закарпатье идет по плану

Киев • УНН

 • 20486 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В аэропорту "Одесса" взлетно-посадочную полосу введут в эксплуатацию до конца года, с сентября же стартуют подготовительные работы по строительству аэродрома в Днепре, а также планируется реализация проекта по строительству нового аэропорта на Закарпатье, который даст толчок к туристическому развитию всего региона. Об этом в интервью УНН рассказал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков.

Строительство аэропортов в Одессе, Днепре и на Закарпатье идет по плану

"Завершены строительные работы и до конца года взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию в аэропорту "Одесса". Также завершаем проектирование и уже в сентябре начинаем подготовительные работы по строительству нового аэродрома в аэропорту "Днепр". Кстати, это уже третья попытка строительства нового аэродрома в Днепре (2008, 2013) и в этот раз она будет удачная. Я имею большие ожидания и по возможности реализации проекта по строительству нового аэропорта на Закарпатье. Это даст толчок для всего региона, как для развития туризма, так и для нормальных европейских возможностей путешествовать для закарпатцев", - сообщил Хомяков.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что строительство аэропорта в Днепре планируют начать этой зимой, если позволят погодные условия.

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