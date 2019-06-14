Будівельники з'єднали рейки на залізничній частині Кримського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Підконтрольні Росії будівельники з'єднали рейки першої із залізничних колій, що проходить по Кримському мосту. По ньому поїзди ходитимуть з кримського берега на краснодарський. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Будівельники завершили укладання ланок з шпал і рейок на першому шляху Кримського моста. У цьому напрямку поїзди ходитимуть з анексованого півострова до Росії. Шлях проводився з двох берегів Керченської протоки: бригади рухалися назустріч один одному і зустрілися під склепінням арки. На головній ділянці будівництва була проведена стиковка двох іменних ланок - "Тамань" і "Керч", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що загальна довжина колії 19 км, використано 2,5 тис. Тонн рейок і 38 тис. Залізобетонних шпал. Поки завершується будівництво залізничної частини моста, цим шляхом будуть перевозити вантажі, необхідні для робіт, - в першу чергу рельсошпальні грати і щебінь з баз на краснодарської стороні протоки.
Як повідомляв УНН, продаж квитків на поїздки в Крим з території Росії запланований з жовтня, за 45 діб до відкриття руху.