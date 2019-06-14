Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

"Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с аннексированного полуострова в Россию. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев - "Тамань" и "Керчь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая длина колеи 19 км, использовано 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал. Пока завершается строительство железнодорожной части моста, по этому пути будут перевозить грузы, необходимые для работ, - в первую очередь рельсошпальную решетку и щебень с баз на краснодарской стороне пролива.



Как сообщал УНН, продажа билетов на поездки в Крым с территории России запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.