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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Киев • УНН

 • 8484 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Подконтрольные России строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

"Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с аннексированного полуострова в Россию. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев - "Тамань" и "Керчь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая длина колеи 19 км, использовано 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал. Пока завершается строительство железнодорожной части моста, по этому пути будут перевозить грузы, необходимые для работ, - в первую очередь рельсошпальную решетку и щебень с баз на краснодарской стороне пролива. 

Как сообщал УНН, продажа билетов на поездки в Крым с территории России запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

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