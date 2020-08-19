Буде ваговий контроль фур: уряд дозволив розширити географічну присутність інспекторів

"Внесли зміни до постанови, яка посилює габаритно-ваговий контроль. Як відомо, амбітний проект "Велике будівництво", який відбувається за ініціативи Президента України, в межах цього проекту нам поставлені великі завдання по здійсненню дієвого вагового контролю на дорогах. Але нажаль інспекція Державної служби з безпеки на транспорті не могла належним чином виконувати ці функції через і відсутність фінансування, і кадрових можливостей", - сказав Криклій.

Крім того, з його слів, наявне функціонування інспекторів "передбачало діючим законодавством, що два інспектори мають підписувати, заповнювати документи за результатами зважувань, коли виявлені порушення".

"Ми змінили цей підхід в такий спосіб, що тепер зможемо залучати також органи місцевого самоврядування або балансоутримувачів доріг, таким чином збільшимо географічну присутність інспекторів на дорогах і комплекси в режимі 24/7 цілодобово зможуть працювати в більшості міст по Україні", - заявив міністр.

Нагадаємо, до кінця 2020 року Міністерство інфраструктури має на меті облаштувати 50 комплексів габаритно-вагового контролю на дорогах.