Буде ваговий контроль фур: уряд дозволив розширити географічну присутність інспекторів

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. На засіданні у середу Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка посилює габаритно-ваговий контроль. Ці зміни дозволять збільшити географічну присутність інспекторів на дорогах. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

"Внесли зміни до постанови, яка посилює габаритно-ваговий контроль. Як відомо, амбітний проект "Велике будівництво", який відбувається за ініціативи Президента України, в межах цього проекту нам поставлені великі завдання по здійсненню дієвого вагового контролю на дорогах. Але нажаль інспекція Державної служби з безпеки на транспорті не могла належним чином виконувати ці функції через і відсутність фінансування, і кадрових можливостей", - сказав Криклій.

Крім того, з його слів, наявне функціонування інспекторів "передбачало діючим законодавством, що два інспектори мають підписувати, заповнювати документи за результатами зважувань, коли виявлені порушення".

"Ми змінили цей підхід в такий спосіб, що тепер зможемо залучати також органи місцевого самоврядування або балансоутримувачів доріг, таким чином збільшимо географічну присутність інспекторів на дорогах і комплекси в режимі 24/7 цілодобово зможуть працювати в більшості міст по Україні", - заявив міністр.

Нагадаємо, до кінця 2020 року Міністерство інфраструктури має на меті облаштувати 50 комплексів габаритно-вагового контролю на дорогах.

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