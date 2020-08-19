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Будет весовой контроль фур: правительство разрешило расширить географическое присутствие инспекторов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. На заседании в среду Кабинет министров внес изменения в постановление, которое усиливает габаритно-весовой контроль. Эти изменения позволят увеличить географическое присутствие инспекторов на дорогах. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Внесли изменения в постановление, которое усиливает габаритно-весовой контроль. Как известно, амбициозный проект "Большое строительство", который проходит по инициативе Президента Украины, в пределах этого проекта нам поставлены большие задачи по осуществлению действенного весового контроля на дорогах. Но, к сожалению инспекция Государственной службы по безопасности на транспорте не могла должным образом выполнять эти функции из-за и отсутствия финансирования, и кадровых возможностей", - сказал Криклий.

Кроме того, по его словам, имеющееся функционирование инспекторов "предусматривало действующим законодательством, что два инспектора должны подписывать, заполнять документы по результатам взвешиваний, когда обнаружены нарушения".

"Мы изменили этот подход таким образом, что теперь сможем привлекать также органы местного самоуправления или балансодержателей дорог, таким образом увеличим географическое присутствие инспекторов на дорогах и комплексы в режиме 24/7 круглосуточно смогут работать в большинстве городов по Украине", - заявил министр.

Напомним, до конца 2020 года Министерство инфраструктуры имеет цель обустроить 50 комплексов габаритно-весового контроля на дорогах.

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