Мінінфраструктури планує до кінця року облаштувати 50 комплексів габаритно-вагового контролю

“Зараз проводяться постійно в цілодобовому режимі, і ми слідкуємо за статистикою, в кожній області операції спільні між Державною службою з безпеки на транспорті, Національною поліцією, Службою безпеки, в тому числі, з представниками Фіскальної служби, для того, щоб перевізники не порушували габаритного і вагового режимів проїзду на дорогах загального державного користування. Саме з тією метою, щоб захищати дороги, щоб вони слугували для громад, для українців якомога довше. Наша мета до кінця року облаштувати понад 50 комплексів автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю, комплекси зважування в русі, які приберуть, взагалі мінімізують, людський фактор, людський вплив і інспектора ви майже на цих речах не побачите”, - сказав Владислав Криклій.

Він зазначив, що інспектор буде робити тільки вибіркові перевірки, а основні перейдуть на ці комплекси зважування в русі. Тоді накладати штраф можна буде не зупиняючи транспорт.

“Крім цього, проговорили з терміналами морськими. Вони теж до цього проекту підключаються. Сподіваюся, що за підтримки законодавчого корпусу і депутатів ми теж це врегулюємо законодавчо і наш порти морські - вони теж будуть здійснювати габаритно-ваговий контроль для того, щоб ми спільно захищали наші дороги”, - додав міністр.

Нагадаємо, станом на липень, порушники габаритно-вагового контролю заплатили вже близько 13,5 млн грн штрафів.