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Мінінфраструктури планує до кінця року облаштувати 50 комплексів габаритно-вагового контролю

Мінінфраструктури планує до кінця року облаштувати 50 комплексів габаритно-вагового контролю

Київ • УНН

 • 11252 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. До кінця 2020 року Міністерство інфраструктури має на меті облаштувати 50 комплексів габаритно-вагового контролю на дорогах. Про це під час брифінгу сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

“Зараз проводяться постійно в цілодобовому режимі, і ми слідкуємо за статистикою, в кожній області операції спільні між Державною службою з безпеки на транспорті, Національною поліцією, Службою безпеки, в тому числі, з представниками Фіскальної служби, для того, щоб перевізники не порушували габаритного і вагового режимів проїзду на дорогах загального державного користування. Саме з тією метою, щоб захищати дороги, щоб вони слугували для громад, для українців якомога довше. Наша мета до кінця року облаштувати понад 50 комплексів автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю, комплекси зважування в русі, які приберуть, взагалі мінімізують, людський фактор, людський вплив і інспектора ви майже на цих речах не побачите”, - сказав Владислав Криклій.

Він зазначив, що інспектор буде робити тільки вибіркові перевірки, а основні перейдуть на ці комплекси зважування в русі. Тоді накладати штраф можна буде не зупиняючи транспорт.

“Крім цього, проговорили з терміналами морськими. Вони теж до цього проекту підключаються. Сподіваюся, що за підтримки законодавчого корпусу і депутатів ми теж це врегулюємо законодавчо і наш порти морські - вони теж будуть здійснювати габаритно-ваговий контроль для того, щоб ми спільно захищали наші дороги”, - додав міністр.

Нагадаємо, станом на липень, порушники габаритно-вагового контролю заплатили вже близько 13,5 млн грн штрафів.

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