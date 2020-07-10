Порушники габаритно-вагового контролю заплатили вже близько 13,5 млн грн штрафів - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Несумлінні перевізники заплатили в казну держави близько 13,5 млн грн штрафів, а щодо порушення карантину у громаських закладах уже складено 194 протоколи. Про це Президенту України Володимиру Зеленському доповіли під час традиційної селекторної наради міністр інфраструктури Владислав Криклій та представник Нацполіції, повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що несумлінні перевізники, перевантаження у яких було виявлено на комплексах габаритно-вагового контролю, вже заплатили майже 13,5 млн грн штрафу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Нацполіції повідомили, що уже складено 194 протоколів за порушення карантину у громадських закладах.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський поставив завдання Степанову навести лад з медзабезпеченням ветеранів АТО/ООС.