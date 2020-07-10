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Зеленський поставив завдання Степанову навести лад з медзабезпеченням ветеранів АТО/ООС

Зеленський поставив завдання Степанову навести лад з медзабезпеченням ветеранів АТО/ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дав завдання міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС. Про це Глава держави заявив під час традиційної селекторної наради, яка відбулася під його головуванням, повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

"Треба навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для наших ветеранів. Я їжджу по областях і зустрічаюся з нашими героями. Вони скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації. Розберіться з функціонуванням програм, що вже існують. За потреби – створіть нову допомогу. Результати не забаряться, я впевнений", – зазначив Президент, звертаючись до Степанова.

Зазначається, що додатково Главі держави повідомили про позитивну тенденція у динаміці тих, хто одужав від COVID-19 (сьогодні зафіксовано 1016 випадків одужання, тоді як нових хворих – 819).

Міністр охорони здоров’я зауважив, що вивчається іноземний досвід, зокрема іспанський, щодо реагування на нові виклики реальності, пов'язані з коронавірусною пандемією. Він додав, що в більшості країн існує централізований контроль за дотриманням карантинних заходів, і наголосив на небезпеці використання політичного ресурсу при маніпуляціях з карантином на місцях.

Також вказується, що Національна поліція України повідомила, що склала 194 протоколи за порушення карантину у громадських закладах.

Додатково Президенту повідомили про гасіння пожеж на Луганщині та підтримку людей, які потерпають від повеней у західних областях.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що несумлінні перевізники, перевантаження в яких було виявлено на комплексах габаритно-вагового контролю, вже заплатили майже 13,5 млн грн штрафу.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби - Зеленський.

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