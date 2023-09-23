Буданов розповів, як Сили оборони звільнятимуть Бахмут

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Керівник ГУР розповів, що наступальна операція України на півдні триватиме. Паралельно з цим йде операція з деокупації Бахмута.

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«Наступний крок – перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут. Практично ця операція, за якою ми ведемо, дуже схожа на ту російську, якою брали Бахмут. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто», — уточнив керівник ГУР.

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