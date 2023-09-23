Буданов розповів, як Сили оборони звільнятимуть Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Нещодавня деокупація від росіян Кліщіївки виглядає так, ніби це дуже маленька ділянка землі, але це важливо, тому що селище розміщене на пагорбі, звідки відкривається вид на іншу місцевість. Про це розповів керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтервʼю The War Zone, передає УНН.
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Керівник ГУР розповів, що наступальна операція України на півдні триватиме. Паралельно з цим йде операція з деокупації Бахмута.
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«Наступний крок – перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут. Практично ця операція, за якою ми ведемо, дуже схожа на ту російську, якою брали Бахмут. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто», — уточнив керівник ГУР.
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