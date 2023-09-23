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Буданов розповів, що ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі

Буданов розповів, що ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Під час бойових дій на фронті обидві сторони майже не використовують бронетехніку через насиченість територій мінами та високу щільність артилерійського вогню. Про це розповів керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтервʼю The War Zone, передає УНН.

Цитата

"Це пов'язано з високою насиченістю артилерійськими системами на передовій, а також переносними протитанковими засобами. Тих броньованих систем недостатньо, щоб створити потужний прорив, як у класичній доктрині. Але його достатньо, щоб стримати будь-яку спробу противника з будь-якої сторони здійснити цей прорив технікою", — каже Буданов.

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Він зазначив, що зараз також спостерігається високий рівень насиченості як протипіхотними, так і протитанковими мінними полями. Протитанкові міни мають велике значення, тому що коли така міна потрапляє під колеса, вона повністю їх руйнує і техніка просто стоїть без просування.

"Ті протитанкові міни – велика проблема для цієї гусеничної техніки. І новою особливістю, яку раніше ніде не спостерігали, є велика кількість дронів з обох сторін, які здатні вражати практично будь-яку частину обладнання", — розповідає Буданов.
Він зазначив, що зараз ця техніка використовується лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця, але вона не бере участі в бойових діях.

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На запитання, чи можуть в поганих зимових умовах використати танки Abrams, Буданов відповів, що їх варто використовувати для дуже конкретних, добре розроблених операцій, тому що якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго на полі бою.

"Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але дуже добре підготовлених", — зазначив керівник ГУР України.

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