Буданов розповів, що ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі

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"Це пов'язано з високою насиченістю артилерійськими системами на передовій, а також переносними протитанковими засобами. Тих броньованих систем недостатньо, щоб створити потужний прорив, як у класичній доктрині. Але його достатньо, щоб стримати будь-яку спробу противника з будь-якої сторони здійснити цей прорив технікою", — каже Буданов.

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Він зазначив, що зараз також спостерігається високий рівень насиченості як протипіхотними, так і протитанковими мінними полями. Протитанкові міни мають велике значення, тому що коли така міна потрапляє під колеса, вона повністю їх руйнує і техніка просто стоїть без просування.

"Ті протитанкові міни – велика проблема для цієї гусеничної техніки. І новою особливістю, яку раніше ніде не спостерігали, є велика кількість дронів з обох сторін, які здатні вражати практично будь-яку частину обладнання", — розповідає Буданов.

Він зазначив, що зараз ця техніка використовується лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця, але вона не бере участі в бойових діях.

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На запитання, чи можуть в поганих зимових умовах використати танки Abrams, Буданов відповів, що їх варто використовувати для дуже конкретних, добре розроблених операцій, тому що якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго на полі бою.

"Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але дуже добре підготовлених", — зазначив керівник ГУР України.