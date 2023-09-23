Буданов рассказал, что ВСУ не используют технику в контрнаступлении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во время боевых действий на фронте обе стороны почти не используют бронетехнику из-за насыщенности территорий минами и высокой плотности артиллерийского огня. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone, передает УНН.
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"Это связано с высокой насыщенностью артиллерийскими системами на передовой, а также переносными противотанковыми средствами. Тех бронированных систем недостаточно, чтобы создать мощный прорыв, как в классической доктрине. Но его достаточно, чтобы сдержать любую попытку противника с любой стороны осуществить этот прорыв техникой", — говорит Буданов.
Детали
Он отметил, что сейчас также наблюдается высокий уровень насыщенности как противопехотными, так и противотанковыми минными полями. Противотанковые мины имеют большое значение, потому что когда такая мина попадает под колеса, она полностью их разрушает и техника просто стоит без продвижения.
"Те противотанковые мины – большая проблема для этой гусеничной техники. И новой особенностью, которую раньше нигде не наблюдали, является большое количество дронов с обеих сторон, которые способны поражать практически любую часть оборудования", — рассказывает Буданов.
Он отметил, что сейчас эта техника используется только для эвакуации или для быстрой транспортировки пехотных команд к определенному месту, но она не участвует в боевых действиях.
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На вопрос, могут ли в плохих зимних условиях использовать танки Abrams, Буданов ответил, что их стоит использовать для очень конкретных, хорошо разработанных операций, потому что если они используются на передовой и просто в общевойсковом бою, они не проживут очень долго на поле боя.
"Их нужно использовать в тех прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", — отметил руководитель ГУР Украины.