Буданов рассказал, как Силы обороны будут освобождать Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Недавняя деоккупация от россиян Клещеевки выглядит так, будто это очень маленький участок земли, но это важно, потому что поселок расположен на холме, откуда открывается вид на другую местность. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone, передает УНН.
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Руководитель ГУР рассказал, что наступательная операция Украины на юге будет продолжаться. Параллельно с этим идет операция по деоккупации Бахмута.
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«Следующий шаг – перекрыть все пути снабжения, которые идут на Бахмут. Практически эта операция, по которой мы ведем, очень похожа на ту российскую, которой брали Бахмут. С той лишь разницей, что они все-таки вели те лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся охватить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в город», — уточнил руководитель ГУР.
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