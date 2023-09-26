Буданов назвав головну ціль для українських дронів на території росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК), що працюють на ракетобудування, стали однією з головних цілей атак українських дронів. Про це NV розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, передає УНН.
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Буданов розповів, що третина заводів, зайнятих у росіян у цій сфері, розташована якраз у європейській частині країни-агресора, тобто, досяжні для безпілотників.
Серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав брянський завод Кремній-ЕЛ, що виробляє електронне обладнання для ракет, по якому БпЛА били вже кілька разів, а також редкінський дослідний завод (тверська область рф), де виробляють компоненти ракетного палива, — безпілотники вдарили по ньому 13 вересня.
За словами Буданова, якщо подивитися на всі російські об'єкти, «схильні до якогось невідомого впливу», то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на впк рф.
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«Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння», — уточнив Буданов.
Доповнення
Раніше у розвідці підтверджували успішну "бавовну" на хімзаводі у рф.
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