Буданов назвал главную цель для украинских дронов на территории россии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК), работающие на ракетостроение, стали одной из главных целей атак украинских дронов. Об этом NV рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
Буданов рассказал, что треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, расположена как раз в европейской части страны-агрессора, то есть, достижимы для беспилотников.
Среди атакованных в последнее время предприятий Буданов назвал брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудование для ракет, по которому БпЛА били уже несколько раз, а также Редкинский исследовательский завод (тверская область рф), где производят компоненты ракетного топлива, — беспилотники ударили по нему 13 сентября.
По словам Буданова, если посмотреть на все российские объекты, «подверженные какому-то неизвестному воздействию», то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК рф.
Цитата
«Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения», — уточнил Буданов.
Дополнение
Ранее в разведке подтверждали успешную "хлопок" на химзаводе в рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: курскую и брянскую области атаковали БпЛА: по официальным данным рф "пострадавших и разрушений нет"