Брюссель скликає 24 лютого екстрений саміт через ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Екстрений саміт глав держав і урядів Євросоюзу відбудеться 24 лютого. На порядку денному визнання Росією незалежності "ЛДНР", повідомляє УНН з посиланням на опублікований в лист голови Євроради Шарля Мішеля.
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"Агресивні дії Росії порушують міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають порядок європейської безпеки. Важливо, щоб ми, як і раніше, були єдині і рішучі і спільно визначали наш колективний підхід і дії. Тому я хотів би запросити вас на спеціальне засідання Євроради в четвер, 24 лютого, яке відбудеться очно в Брюсселі і почнеться о 20:00", - йдеться в листі.
Додамо
Посли країн Євросоюзу дали зелене світло новим санкціям проти Росії за визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", їх опублікують сьогодні.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і " ДНР " на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".
Крім того, президент США Джо Байден оголосив напередодні про рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків і російських еліт.
Країни Європейського Союзу 22 лютого також домовилися про низку санкцій проти Росії.
За даними ЗМІ, до списку увійшов 351 депутат Держдуми - всі особи, які ініціювали процес визнання Росією "незалежності" формувань, а також 24 фізичних і 3 юридичних (банки "Росія", ВЕБ і Промсвязьбанк).
Крім того, в Європейський санкційний список поряд з військовими і чиновниками нібито потрапили російські пропагандисти.